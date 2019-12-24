Искатель написав:А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.
В Сенсе в целом именно так. Но, поскольку это облигации, то заявку нужно ещё и подписать Дiя пiдписом. Я сегодня очередной раз попробовал - Дiя на попытку создать оный пiдпис, как обычно: "На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще". С Сенсом два сапога пара.
greenozon написав:а навіщо вам дія - купуйте напряму в сенс-додатку
Я б с радостью, но при нажатии кнопки Buy этот самый додаток просит не карту с деньгами, а зачем-то показывает: При Close возвращается в список ОВГЗ. При Identification показывает: Дальше, если Cancel, то вылетает на главный экран чудо-додатка. Если "Update data Using Diia", то переходит в Дию. Мне-то Дия совершенно не нужна, но где в додатке та волшебная кнопочка "прямой" покупки, чтобы без неё?