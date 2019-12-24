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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

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Sense Bank 3.7 5 59
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
31%
18
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:00

  moveton написав:
  Искатель написав:А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.

В Сенсе в целом именно так. Но, поскольку это облигации, то заявку нужно ещё и подписать Дiя пiдписом. Я сегодня очередной раз попробовал - Дiя на попытку создать оный пiдпис, как обычно: "На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще". С Сенсом два сапога пара.


а навіщо вам дія - купуйте напряму в сенс-додатку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:20

  greenozon написав:а навіщо вам дія - купуйте напряму в сенс-додатку

Я б с радостью, но при нажатии кнопки Buy этот самый додаток просит не карту с деньгами, а зачем-то показывает:
Зображення
При Close возвращается в список ОВГЗ. При Identification показывает:
Зображення
Дальше, если Cancel, то вылетает на главный экран чудо-додатка. Если "Update data Using Diia", то переходит в Дию. Мне-то Дия совершенно не нужна, но где в додатке та волшебная кнопочка "прямой" покупки, чтобы без неё?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:31

банк хоче вас ідентифікувати
я б пішов в відділення і там все зробив
потім буде покупка пару кліками
макс 30 секунд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:35

  greenozon написав:банк хоче вас ідентифікувати
я б пішов в відділення і там все зробив
потім буде покупка пару кліками
макс 30 секунд

Но мы же про всё напрямую сделать в супер-додатке? :roll: Да и в отделении я все доки показывал ещё полтора года назад, когда мне первые карты выдавали. Не знаю что мне там ещё делать. Матом ругаться?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:40

moveton
напишіть Ромі в тг каналі по інвестиціях
він порішає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:49

  greenozon написав:напишіть Ромі в тг каналі по інвестиціях
він порішає

Там я тоже был :P Видимо, это нынче зовётся "порешает":
Roma, [03-Feb-23 16:52]
Да, там с утра были проблемы, потом реестр подняли, но они не получают фото, разбираются

Так что жду очередного дождичка в четверг, когда Дия хоть ненадолго заработает. Не, у неё иногда бывают дни, когда эта подпись работает. Я даже, когда в Укргаз онлайн оформлялся, её применял столько раз, что осточертело (там нужно немало документов по-отдельности подписать). Но обычно, когда она нужна, её уже в очередной раз сломали.
moveton
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