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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:00

  moveton написав:
  Искатель написав:А як відбувається купівля? За валюту з валютної карти і, відповідно, погашення-повернення теж буде у доларах на ту ж валютну карту чи ні? Просто ніколи не мав з ними справи, але стало цікаво.

В Сенсе в целом именно так. Но, поскольку это облигации, то заявку нужно ещё и подписать Дiя пiдписом. Я сегодня очередной раз попробовал - Дiя на попытку создать оный пiдпис, как обычно: "На жаль, сталася помилка. Спробуйте ще". С Сенсом два сапога пара.


а навіщо вам дія - купуйте напряму в сенс-додатку
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:20

  greenozon написав:а навіщо вам дія - купуйте напряму в сенс-додатку

Я б с радостью, но при нажатии кнопки Buy этот самый додаток просит не карту с деньгами, а зачем-то показывает:
Зображення
При Close возвращается в список ОВГЗ. При Identification показывает:
Зображення
Дальше, если Cancel, то вылетает на главный экран чудо-додатка. Если "Update data Using Diia", то переходит в Дию. Мне-то Дия совершенно не нужна, но где в додатке та волшебная кнопочка "прямой" покупки, чтобы без неё?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:31

банк хоче вас ідентифікувати
я б пішов в відділення і там все зробив
потім буде покупка пару кліками
макс 30 секунд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:35

  greenozon написав:банк хоче вас ідентифікувати
я б пішов в відділення і там все зробив
потім буде покупка пару кліками
макс 30 секунд

Но мы же про всё напрямую сделать в супер-додатке? :roll: Да и в отделении я все доки показывал ещё полтора года назад, когда мне первые карты выдавали. Не знаю что мне там ещё делать. Матом ругаться?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:40

moveton
напишіть Ромі в тг каналі по інвестиціях
він порішає
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 21:49

  greenozon написав:напишіть Ромі в тг каналі по інвестиціях
він порішає

Там я тоже был :P Видимо, это нынче зовётся "порешает":
Roma, [03-Feb-23 16:52]
Да, там с утра были проблемы, потом реестр подняли, но они не получают фото, разбираются

Так что жду очередного дождичка в четверг, когда Дия хоть ненадолго заработает. Не, у неё иногда бывают дни, когда эта подпись работает. Я даже, когда в Укргаз онлайн оформлялся, её применял столько раз, что осточертело (там нужно немало документов по-отдельности подписать). Но обычно, когда она нужна, её уже в очередной раз сломали.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 09:12

  moveton написав:
  greenozon написав:банк хоче вас ідентифікувати
я б пішов в відділення і там все зробив
потім буде покупка пару кліками
макс 30 секунд

Но мы же про всё напрямую сделать в супер-додатке? :roll: Да и в отделении я все доки показывал ещё полтора года назад, когда мне первые карты выдавали. Не знаю что мне там ещё делать. Матом ругаться?

Ранок починається не з кави, а з покупок ОВДП :wink:
Уточніть, будь ласка, чи зараз проблема залишається, що ви не можете придбати облігації?

/Ярослав
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:49

Re: Sense Bank

Добрый день. А где можно прочитать про комиссию банка в 1.2% при оплате картой в валюте отличной от валюты карты и не в долларах

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tarask
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 16:58

  Sense Bank написав:Уточніть, будь ласка, чи зараз проблема залишається, що ви не можете придбати облігації?

Как-то даже не собирался проверять раньше понедельника, но раз такое дело... В Дию посылает по-прежнему, но сегодня Дия работает и чего надо подписала. Потом сильно озадачился над требованием "Enter password for QES". В начале догадаться о чём тут вообще речь. А потом, когда я откопал в записях свой пароль (С трудом припомнил, что вообще у меня такое есть. Полтора года прошло, как мне его выдали и с тех пор ни разу не пригодился), он не подошёл. Оказалось, что, хотя и написано password, вводить сюда нужно PIN. Это тоже 6 цифр но, блин, другие 6 цифр! Но всё таки через этот квест прорвался и купил. Жаль, что, пока Дия отдыхала, самый интересный выпуск уже раскупили. В пятницу ещё предлагался.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:05

  tarask написав:Добрый день. А где можно прочитать про комиссию банка в 1.2% при оплате картой в валюте отличной от валюты карты и не в долларах

Удивительно, но в статье справки "Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?".

P.S. Смотрю, статью обновили. Раньше было, что OIF, типа, только, если курс был нестабильным в течение месяца. Правда, прецедентов, чтобы OIF не взяли, на практике не водилось. Теперь положено платить всегда.
moveton
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