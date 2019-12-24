Додано: Суб 04 лют, 2023 16:58

Sense Bank написав: Уточніть, будь ласка, чи зараз проблема залишається, що ви не можете придбати облігації? Уточніть, будь ласка, чи зараз проблема залишається, що ви не можете придбати облігації?

Как-то даже не собирался проверять раньше понедельника, но раз такое дело... В Дию посылает по-прежнему, но сегодня Дия работает и чего надо подписала. Потом сильно озадачился над требованием "Enter password for QES". В начале догадаться о чём тут вообще речь. А потом, когда я откопал в записях свой пароль (С трудом припомнил, что вообще у меня такое есть. Полтора года прошло, как мне его выдали и с тех пор ни разу не пригодился), он не подошёл. Оказалось, что, хотя и написано password, вводить сюда нужно PIN. Это тоже 6 цифр но, блин, другие 6 цифр! Но всё таки через этот квест прорвался и купил. Жаль, что, пока Дия отдыхала, самый интересный выпуск уже раскупили. В пятницу ещё предлагался.