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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:58
moveton, в приложении "Дія" код из 4-х цифр используется для входа в приложение, код из 5-ти цифр -- при использовании "Дія.Підпис" (его пользователь сам указывает при создании подписи). Для входа в приложение Sense используется код из 5-ти цифр, а "пароль" для доступа к КЄП 6 цифр и эту подпись можно блокировать/разблокировать через ввод кодового слова.
Запутаться можно, особенно при длительном не использовании.
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Додано: Суб 04 лют, 2023 18:53
Howl написав:moveton
, в приложении "Дія" код из 4-х цифр используется для входа в приложение, код из 5-ти цифр -- при использовании "Дія.Підпис" (его пользователь сам указывает при создании подписи). Для входа в приложение Sense используется код из 5-ти цифр, а "пароль" для доступа к КЄП 6 цифр и эту подпись можно блокировать/разблокировать через ввод кодового слова.
Запутаться можно, особенно при длительном не использовании.
Ну в количестве цифр я не запутался. Тут важно было догадаться, что QES - это КЭП. А ещё важнее, что, хотя при оформлении КЭП мне выдали две комбинации из шести цифр: пароль и пин, тут нужно вводить именно пин, хотя сказано, что пароль (хотя, если введёшь не верно, то оно пишет "неправильно набранный пин").
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moveton
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