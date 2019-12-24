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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 612613614615

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:05

  tarask написав:Добрый день. А где можно прочитать про комиссию банка в 1.2% при оплате картой в валюте отличной от валюты карты и не в долларах

Удивительно, но в статье справки "Як проводиться операція під час оплати карткою в іншій валюті?".

P.S. Смотрю, статью обновили. Раньше было, что OIF, типа, только, если курс был нестабильным в течение месяца. Правда, прецедентов, чтобы OIF не взяли, на практике не водилось. Теперь положено платить всегда.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 17:58

Re: Sense Bank

moveton, в приложении "Дія" код из 4-х цифр используется для входа в приложение, код из 5-ти цифр -- при использовании "Дія.Підпис" (его пользователь сам указывает при создании подписи). Для входа в приложение Sense используется код из 5-ти цифр, а "пароль" для доступа к КЄП 6 цифр и эту подпись можно блокировать/разблокировать через ввод кодового слова.
Запутаться можно, особенно при длительном не использовании.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 18:53

  Howl написав:moveton, в приложении "Дія" код из 4-х цифр используется для входа в приложение, код из 5-ти цифр -- при использовании "Дія.Підпис" (его пользователь сам указывает при создании подписи). Для входа в приложение Sense используется код из 5-ти цифр, а "пароль" для доступа к КЄП 6 цифр и эту подпись можно блокировать/разблокировать через ввод кодового слова.
Запутаться можно, особенно при длительном не использовании.

Ну в количестве цифр я не запутался. Тут важно было догадаться, что QES - это КЭП. А ещё важнее, что, хотя при оформлении КЭП мне выдали две комбинации из шести цифр: пароль и пин, тут нужно вводить именно пин, хотя сказано, что пароль (хотя, если введёшь не верно, то оно пишет "неправильно набранный пин").
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 13:51

  stasr написав:Питання до підтримки. У відділенні за адресою: Київ, пр. Перемоги, 20 відмовились поповнити рахунок готівковою валютою (хотів купити валютні ОВДП). Сказали, що немає саме того паспорта, до якого прив'язані рахунки в банку (у мене з собою був закордонний). Ніколи з таким не стикався. Скажіть, будь-ласка, це нормально?

Да, нормально. Тут нет никакой специфики валютной карты. Во всех сениных кассах так при любой кассовой операции, для которой нужен паспорт. Нужно подойти к менеджеру, чтобы сделал перепривязку. И помнить, что в этом случае в следующий раз потребуют уже загран :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 14:13

Re: Sense Bank

В базе банка может быть один активный документ для идентификации лица: национальный или загран. Поэтому надо определяться за каким документом хочется постоянно обслуживаться.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 15:47

moveton Дякую!
stasr
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 23:27

Коллеги, а какой мсс у фокстрота и отличается ли он в реальном и интернет магазинах?
Карамболь
 
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