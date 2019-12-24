Удивительно, но в статье справки "
P.S. Смотрю, статью обновили. Раньше было, что OIF, типа, только, если курс был нестабильным в течение месяца. Правда, прецедентов, чтобы OIF не взяли, на практике не водилось. Теперь положено платить всегда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:05
Удивительно, но в статье справки "
P.S. Смотрю, статью обновили. Раньше было, что OIF, типа, только, если курс был нестабильным в течение месяца. Правда, прецедентов, чтобы OIF не взяли, на практике не водилось. Теперь положено платить всегда.
Додано: Суб 04 лют, 2023 17:58
Re: Sense Bank
moveton, в приложении "Дія" код из 4-х цифр используется для входа в приложение, код из 5-ти цифр -- при использовании "Дія.Підпис" (его пользователь сам указывает при создании подписи). Для входа в приложение Sense используется код из 5-ти цифр, а "пароль" для доступа к КЄП 6 цифр и эту подпись можно блокировать/разблокировать через ввод кодового слова.
Запутаться можно, особенно при длительном не использовании.
Додано: Суб 04 лют, 2023 18:53
Ну в количестве цифр я не запутался. Тут важно было догадаться, что QES - это КЭП. А ещё важнее, что, хотя при оформлении КЭП мне выдали две комбинации из шести цифр: пароль и пин, тут нужно вводить именно пин, хотя сказано, что пароль (хотя, если введёшь не верно, то оно пишет "неправильно набранный пин").
Додано: Нед 05 лют, 2023 13:51
Да, нормально. Тут нет никакой специфики валютной карты. Во всех сениных кассах так при любой кассовой операции, для которой нужен паспорт. Нужно подойти к менеджеру, чтобы сделал перепривязку. И помнить, что в этом случае в следующий раз потребуют уже загран
Додано: Нед 05 лют, 2023 14:13
Re: Sense Bank
В базе банка может быть один активный документ для идентификации лица: национальный или загран. Поэтому надо определяться за каким документом хочется постоянно обслуживаться.
Додано: Пон 06 лют, 2023 23:27
Коллеги, а какой мсс у фокстрота и отличается ли он в реальном и интернет магазинах?
Додано: Вів 07 лют, 2023 08:59
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:08
Якщо робите операцію офлайн, уточнювати краще перед покупкою у продавця. Якщо ж робите сплату онлайн, то як варіант заблокувати картку, провести операцію. Вона буде невдала, але мсс код можна буде перевірити )
З повагою, Нікіта
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:14
Re: Sense Bank
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