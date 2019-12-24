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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 09:26
Amethyst написав: Sense Bank написав:
мсс код можна буде перевірити )
У кого, як перевірити?
Що Сенс вже відображує МСС у невдалих оп-й?
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?
Будь-який канал підтримки, краще за все чат в додатку Sense SuperApp, оскільки там чат буде авторизований. Кажете, щоб уточнили мсс код за операцію, яка вас цікавить. У додатку поки немає можливості переглянути МСС-код при невдалій операції, але в планах є додати дане інфо.
З повагою, Нікіта *)
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:17
Amethyst написав:
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?
Ну зазвичай в мене найперший оператор надає відповідь про МСС за 2-3 хв.
Зрозуміло що краще подивитись самому, втім і так не дуже складно
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