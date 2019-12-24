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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:26

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:мсс код можна буде перевірити )
У кого, як перевірити?
Що Сенс вже відображує МСС у невдалих оп-й?
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?

Будь-який канал підтримки, краще за все чат в додатку Sense SuperApp, оскільки там чат буде авторизований. Кажете, щоб уточнили мсс код за операцію, яка вас цікавить. У додатку поки немає можливості переглянути МСС-код при невдалій операції, але в планах є додати дане інфо.
З повагою, Нікіта *)
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:17

  Amethyst написав:Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?

Ну зазвичай в мене найперший оператор надає відповідь про МСС за 2-3 хв.
Зрозуміло що краще подивитись самому, втім і так не дуже складно
Alien
 
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