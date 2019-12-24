RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 09:26

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:мсс код можна буде перевірити )
У кого, як перевірити?
Що Сенс вже відображує МСС у невдалих оп-й?
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?

Будь-який канал підтримки, краще за все чат в додатку Sense SuperApp, оскільки там чат буде авторизований. Кажете, щоб уточнили мсс код за операцію, яка вас цікавить. У додатку поки немає можливості переглянути МСС-код при невдалій операції, але в планах є додати дане інфо.
З повагою, Нікіта *)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:17

  Amethyst написав:Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?

Ну зазвичай в мене найперший оператор надає відповідь про МСС за 2-3 хв.
Зрозуміло що краще подивитись самому, втім і так не дуже складно
Alien
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 12.01.20
Подякував: 43 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:35

Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика по едрпоу или адрес домохозяйства?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:02

  Кассандра написав:Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?

Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:26

Доброго дня, питання до офпреда. Отримав сьогодні картки, пакет блек, з евро карткою все стандартно, а от гривня в дизайні тревел, це нормально?
Мені трохи незручно буде не спутати.
ukr0014959
 
Повідомлень: 176
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:31

  ukr0014959 написав:Доброго дня, питання до офпреда. Отримав сьогодні картки, пакет блек, з евро карткою все стандартно, а от гривня в дизайні тревел, це нормально?
Мені трохи незручно буде не спутати.

Так а чорний маркер хіба разом з карткою не видали?
Ото менагерка небійсь зажала. Вимагайте!!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3596
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:35

ukr0014959 =
Очікуємо вже на пластик від Sense Bank. Зможете перевипустити і отримати нову. Плануємо орієнтовно на кінець цього, середину наступного місяцю.
Вибачте за незручності :(
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37

Amethyst
Проведемо виховальну роботу з менеджерами з приводу видачі чорних маркерів клієнтам допоки не зроблять нові картки :)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:39

Sense Bank

То буде безкоштовно?

Спочатку, самостійно, без моєї заявки чи прохання для чогось закрили мій пакет блек, я відкрив наново, якась не така картка, багатенько незручностей.

Як дізнатись, коли той пластик буде?
ukr0014959
 
Повідомлень: 176
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:43

ukr0014959
Так, перевипуск безкоштовний.

Випускати картки з новим дизайном будемо в період орієнтовно кінець цього місяця або ж середина наступного, можете мені написати в цей період і я вже точно вам скажу чи є новий пластик чи займусь вашим перевипуском.

З приводу закриття без вашого відома - напишіть нам в особисті ваші дані, я розберусь у ситуації.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11424
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 614615616617>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doda і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1019 188303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 гру, 2022 20:09
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2844
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.