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Sense Bank
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Додано: Вів 07 лют, 2023 09:26
Amethyst написав: Sense Bank написав:
мсс код можна буде перевірити )
У кого, як перевірити?
Що Сенс вже відображує МСС у невдалих оп-й?
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?
Будь-який канал підтримки, краще за все чат в додатку Sense SuperApp, оскільки там чат буде авторизований. Кажете, щоб уточнили мсс код за операцію, яка вас цікавить. У додатку поки немає можливості переглянути МСС-код при невдалій операції, але в планах є додати дане інфо.
З повагою, Нікіта *)
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Додано: Вів 07 лют, 2023 10:17
Amethyst написав:
Чи мучати Чат, скільки на це піде часу і операторів?
Ну зазвичай в мене найперший оператор надає відповідь про МСС за 2-3 хв.
Зрозуміло що краще подивитись самому, втім і так не дуже складно
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Додано: Вів 07 лют, 2023 14:35
Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика по едрпоу или адрес домохозяйства?
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Кассандра
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:02
Кассандра написав:Sense Bank
В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?
Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)
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Sense Bank
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:26
Доброго дня, питання до офпреда. Отримав сьогодні картки, пакет блек, з евро карткою все стандартно, а от гривня в дизайні тревел, це нормально?
Мені трохи незручно буде не спутати.
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ukr0014959
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:31
ukr0014959 написав:
Доброго дня, питання до офпреда. Отримав сьогодні картки, пакет блек, з евро карткою все стандартно, а от гривня в дизайні тревел, це нормально?
Мені трохи незручно буде не спутати.
Так а чорний маркер хіба разом з карткою не видали?
Ото менагерка небійсь зажала. Вимагайте!!
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Amethyst
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:35
ukr0014959
=
Очікуємо вже на пластик від Sense Bank. Зможете перевипустити і отримати нову. Плануємо орієнтовно на кінець цього, середину наступного місяцю.
Вибачте за незручності
/Анастасія
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:37
Amethyst
Проведемо виховальну роботу з менеджерами з приводу видачі чорних маркерів клієнтам допоки не зроблять нові картки
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:39
Sense Bank
То буде безкоштовно?
Спочатку, самостійно, без моєї заявки чи прохання для чогось закрили мій пакет блек, я відкрив наново, якась не така картка, багатенько незручностей.
Як дізнатись, коли той пластик буде?
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ukr0014959
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:43
ukr0014959
Так, перевипуск безкоштовний.
Випускати картки з новим дизайном будемо в період орієнтовно кінець цього місяця або ж середина наступного, можете мені написати в цей період і я вже точно вам скажу чи є новий пластик чи займусь вашим перевипуском.
З приводу закриття без вашого відома - напишіть нам в особисті ваші дані, я розберусь у ситуації.
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