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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?

Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)


Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:50

А картка погорельца тут ще практикується?
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