Sense Bank написав:Кассандра написав:Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?
Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)
Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?