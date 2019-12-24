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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49
Sense Bank написав: Кассандра написав:Sense Bank
В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?
Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)
Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?
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vano80
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Додано: Сер 08 лют, 2023 11:50
А картка погорельца тут ще практикується?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:37
Вітаю. Шановна громада, підкажіть, що робити? Відправив Сеп платіж сьогодні до Форвард банку, а той сьогодні віднесений до неплатоспроможних. Якось можна гроші повернути через Сенс? Чи вже чекати на виплати через ФГВФО? Та сподівтися, що гроші проведуться по рахунку та потраплять під виплату?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:45
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Уточніть детальніше про що ви?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:47
vano80 написав: Sense Bank написав: Кассандра написав:Sense Bank
В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?
Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)
Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?
Питання дуже гарне )
В нас були досить великі зміни в комунальних послугах, саме тому, зараз вони ще досить сирі, якщо бути відвертими. Але ми дійсно покращуємо їх кожен день. Тому тут обіцяти швидкого вирішення питання не будемо, але в майбутньому, з перспективою - так.
Ваш помічник, Нікіта
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:47
_PORT_UA написав:
Вітаю. Шановна громада, підкажіть, що робити? Відправив Сеп платіж сьогодні до Форвард банку, а той сьогодні віднесений до неплатоспроможних. Якось можна гроші повернути через Сенс? Чи вже чекати на виплати через ФГВФО? Та сподівтися, що гроші проведуться по рахунку та потраплять під виплату?
Добрий день!
Якщо платіж вже зарахувався на рахунок, то тільки якщо банк отримувача його поверне (загальні правила). Якщо з якихось причин не було зараховано на кор. рахунок Форварду, то на 4й робочий день має повернутися...
/Богдан
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06
Sense Bank
Ех молодежь.
Картка ФГФО для отримання виплат, то є карта погорельца
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ukr0014959
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Додано: Сер 08 лют, 2023 15:58
ukr0014959 написав:
А картка погорельца тут ще практикується?
нет, банк выперли из списков, в как бы не 2021 году еще
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cohan
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:09
Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.
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Порт
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:28
Порт написав:
Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.
оффтоп. Она не пропала, ее перенесли в раздел банков-банкротов.
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