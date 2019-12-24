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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 16:33
lloydbanksua написав: Порт написав:
Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.
оффтоп. Она не пропала, ее перенесли в раздел банков-банкротов.
Верно, перенесли. Там уже вовсю топочут лапками.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 16:43
Порт написав: lloydbanksua написав: Порт написав:
Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.
оффтоп. Она не пропала, ее перенесли в раздел банков-банкротов.
Верно, перенесли. Там уже вовсю топочут лапками.
Топочут те, кто впервые столкнулся банкротством банка. Мне, как клиенту, имевшим дело с ФГВФЛ по нескольким банкам, особо нечему беспокоиться, спокойно жду выплаты.
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