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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:33

  lloydbanksua написав:
  Порт написав:Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.

оффтоп. Она не пропала, ее перенесли в раздел банков-банкротов.

Верно, перенесли. Там уже вовсю топочут лапками.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 16:43

  Порт написав:
  lloydbanksua написав:
  Порт написав:Форвард признали неплатежеспособным, хомячки могут начинать суетиться. Кстати, на этом форуме, даже ветка про форвард временно пропала.

оффтоп. Она не пропала, ее перенесли в раздел банков-банкротов.

Верно, перенесли. Там уже вовсю топочут лапками.

Топочут те, кто впервые столкнулся банкротством банка. Мне, как клиенту, имевшим дело с ФГВФЛ по нескольким банкам, особо нечему беспокоиться, спокойно жду выплаты.
lloydbanksua
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  #<1 ... 615616617618
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