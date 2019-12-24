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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 11:49

  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?

Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)


Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?
vano80
 
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А картка погорельца тут ще практикується?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:37

Re: Sense Bank

Вітаю. Шановна громада, підкажіть, що робити? Відправив Сеп платіж сьогодні до Форвард банку, а той сьогодні віднесений до неплатоспроможних. Якось можна гроші повернути через Сенс? Чи вже чекати на виплати через ФГВФО? Та сподівтися, що гроші проведуться по рахунку та потраплять під виплату?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:45

ukr0014959
Уточніть детальніше про що ви?
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:47

  vano80 написав:
  Sense Bank написав:
  Кассандра написав:Sense Bank В списке шаблонов поставщиков комун. послуг отсутствует тов Єврореконструкция. Её можно найти или по адресу или по едрпоу. Вопрос - будет ли предложена рассрочка, если ком услуга поставщику будет оплачена не через стандартный шаблон-банер, а через поиск поставщика через едрпоу или адрес домохозяйства?

Якщо ви знайдете дане підприємство за адресою чи кодом єдрпоу - це буде сплата комунального платежу, така операція підійде для оформлення розстрочки. Якщо ж дана адреса буде відсутня, для сплати потрібно буде робити переказ за реквізитами. В такому випадку, операція не підлягає під оформлення розстрочки, на жаль. Приймемо це до уваги на майбутнє, щодо покращення комунальний послуг.
Ваш помічник, Нікіта *)


Еще вопрос по еврореконструкции.
Часть счетов (абонентское обслуживание, скажем) у них в вашем банке.
В то же время у вас они не отображаются когда пытаешься оплатить все счета сразу. Такое когда нибудь исправится?

Питання дуже гарне )
В нас були досить великі зміни в комунальних послугах, саме тому, зараз вони ще досить сирі, якщо бути відвертими. Але ми дійсно покращуємо їх кожен день. Тому тут обіцяти швидкого вирішення питання не будемо, але в майбутньому, з перспективою - так.
Ваш помічник, Нікіта :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:47

  _PORT_UA написав:Вітаю. Шановна громада, підкажіть, що робити? Відправив Сеп платіж сьогодні до Форвард банку, а той сьогодні віднесений до неплатоспроможних. Якось можна гроші повернути через Сенс? Чи вже чекати на виплати через ФГВФО? Та сподівтися, що гроші проведуться по рахунку та потраплять під виплату?

Добрий день!

Якщо платіж вже зарахувався на рахунок, то тільки якщо банк отримувача його поверне (загальні правила). Якщо з якихось причин не було зараховано на кор. рахунок Форварду, то на 4й робочий день має повернутися...
/Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 13:06

Sense Bank

Ех молодежь.
Картка ФГФО для отримання виплат, то є карта погорельца
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 15:58

  ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?

нет, банк выперли из списков, в как бы не 2021 году еще
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:44

Re: Sense Bank

ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
2XL
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