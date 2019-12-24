Пам'ятаю таку комбінацію)
Та в мене в форварді 1000 на дебетке була, тому і згадав
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:10
Додано: Сер 08 лют, 2023 20:33
Re: Sense Bank
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
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