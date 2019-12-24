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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 615616617618

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:10

  2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )


Пам'ятаю таку комбінацію)
Та в мене в форварді 1000 на дебетке була, тому і згадав
ukr0014959
 
Повідомлень: 180
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:33

Re: Sense Bank

2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
lel
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27

Re: Sense Bank

lel написав:
2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
Останній раз, коли хотів перевипустити - умови від звичайного Комфорту не відрізнялись...
Закрив це питання двома Хамеліонами
2XL
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Повідомлень: 3819
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:41

Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Helicopter11
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:05

  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю ;)

/Ярослав
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11428
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:45

  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Там же в квитанції написано в призначенні платежу "рахунок створено автоматично для поповнення балансу _тутномертелефону_"
ustinovse
 
Повідомлень: 59
З нами з: 28.10.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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