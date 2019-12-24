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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 19:10
2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
Пам'ятаю таку комбінацію)
Та в мене в форварді 1000 на дебетке була, тому і згадав
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ukr0014959
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Додано: Сер 08 лют, 2023 20:33
2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
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lel
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Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27
lel написав: 2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
Останній раз, коли хотів перевипустити - умови від звичайного Комфорту не відрізнялись...
Закрив це питання двома Хамеліонами
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2XL
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:41
Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
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Helicopter11
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:05
Helicopter11 написав:
Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю
/Ярослав
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Sense Bank
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Додано: Чет 09 лют, 2023 12:45
Helicopter11 написав:
Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Там же в квитанції написано в призначенні платежу "рахунок створено автоматично для поповнення балансу _тутномертелефону_"
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ustinovse
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Додано: Чет 09 лют, 2023 13:14
Sense Bank написав: Helicopter11 написав:
Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю
/Ярослав
Вопрос уже решен.
Но расскажу всю историю.
Позвонил ещё на 3344. Оператор сказала, что "да, номер пополняемого телефона в сенсе не видно". Более того, "она тоже его не видит. И чтоб уточнить не ошибся ли я, и узнать номер - нужно сформировать запрос (обращение?), и через 5-10 минут она перезвонит и скажет". Так и произошло. Через некоторое время она перезвонила, и назвала номер. К тому времени деньги уже поступили.
Пополнял так: меню платежей - оператор - вручную ввожу номер.
Может если как-то иначе делать - номер и будет видно. Но оператор первой линии поддержки подтвердила мои слова про "невидимость номера к квитанции сенса", более того - она тоже его не видела, и чтоб узнать сформировала какой-то запрос.
Конечно после этого зафиксировала пожелание "показывать номер в квитанции"
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Helicopter11
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Додано: Чет 09 лют, 2023 14:28
Helicopter11 написав: Sense Bank написав: Helicopter11 написав:
Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю
/Ярослав
Вопрос уже решен.
Но расскажу всю историю.
Позвонил ещё на 3344. Оператор сказала, что "да, номер пополняемого телефона в сенсе не видно". Более того, "она тоже его не видит. И чтоб уточнить не ошибся ли я, и узнать номер - нужно сформировать запрос (обращение?), и через 5-10 минут она перезвонит и скажет". Так и произошло. Через некоторое время она перезвонила, и назвала номер. К тому времени деньги уже поступили.
Пополнял так: меню платежей - оператор - вручную ввожу номер.
Может если как-то иначе делать - номер и будет видно. Но оператор первой линии поддержки подтвердила мои слова про "невидимость номера к квитанции сенса", более того - она тоже его не видела, и чтоб узнать сформировала какой-то запрос.
Конечно после этого зафиксировала пожелание "показывать номер в квитанции"
Щойно перевірив, номер у квитанції, котрий я поповнював - вказаний.
У вас остання версія застосунку?
Щойно зробили для перевірки декілька поповнень мобільного рахунку, як за вашим прикладом, так і поповнення шаблону. У квитанції є поле, де вказан номер, котрий поповнювали.
/Ярослав
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Sense Bank
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