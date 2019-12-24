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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619>

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 19:10

  2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )


Пам'ятаю таку комбінацію)
Та в мене в форварді 1000 на дебетке була, тому і згадав
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:33

Re: Sense Bank

2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 22:27

Re: Sense Bank

lel написав:
2XL написав:
ukr0014959 написав:А картка погорельца тут ще практикується?
Шикарна була картка. Я, щоб її отримати, залишив в Платинум банк 10 грн. Коли мені здавалось що ми його витрачаємо. Комбінація )
І зараз ще дійсна. Тільки сам пластик без напису ФГВФО. Хоча ще одна дійсна с написом. А тариф не змінився. Але вже не дуже актуально.
Останній раз, коли хотів перевипустити - умови від звичайного Комфорту не відрізнялись...
Закрив це питання двома Хамеліонами
2XL
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Повідомлень: 3819
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:41

Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:05

  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю ;)

/Ярослав
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11429
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 12:45

  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Там же в квитанції написано в призначенні платежу "рахунок створено автоматично для поповнення балансу _тутномертелефону_"
ustinovse
 
Повідомлень: 59
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 13:14

  Sense Bank написав:
  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю ;)

/Ярослав

Вопрос уже решен.
Но расскажу всю историю.
Позвонил ещё на 3344. Оператор сказала, что "да, номер пополняемого телефона в сенсе не видно". Более того, "она тоже его не видит. И чтоб уточнить не ошибся ли я, и узнать номер - нужно сформировать запрос (обращение?), и через 5-10 минут она перезвонит и скажет". Так и произошло. Через некоторое время она перезвонила, и назвала номер. К тому времени деньги уже поступили.

Пополнял так: меню платежей - оператор - вручную ввожу номер.

Может если как-то иначе делать - номер и будет видно. Но оператор первой линии поддержки подтвердила мои слова про "невидимость номера к квитанции сенса", более того - она тоже его не видела, и чтоб узнать сформировала какой-то запрос.

Конечно после этого зафиксировала пожелание "показывать номер в квитанции"
Helicopter11
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 14:28

  Helicopter11 написав:
  Sense Bank написав:
  Helicopter11 написав:Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.
Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю ;)

/Ярослав

Вопрос уже решен.
Но расскажу всю историю.
Позвонил ещё на 3344. Оператор сказала, что "да, номер пополняемого телефона в сенсе не видно". Более того, "она тоже его не видит. И чтоб уточнить не ошибся ли я, и узнать номер - нужно сформировать запрос (обращение?), и через 5-10 минут она перезвонит и скажет". Так и произошло. Через некоторое время она перезвонила, и назвала номер. К тому времени деньги уже поступили.

Пополнял так: меню платежей - оператор - вручную ввожу номер.

Может если как-то иначе делать - номер и будет видно. Но оператор первой линии поддержки подтвердила мои слова про "невидимость номера к квитанции сенса", более того - она тоже его не видела, и чтоб узнать сформировала какой-то запрос.

Конечно после этого зафиксировала пожелание "показывать номер в квитанции"

Щойно перевірив, номер у квитанції, котрий я поповнював - вказаний.
У вас остання версія застосунку?
Щойно зробили для перевірки декілька поповнень мобільного рахунку, як за вашим прикладом, так і поповнення шаблону. У квитанції є поле, де вказан номер, котрий поповнювали.

/Ярослав
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11429
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 15:58

  Sense Bank написав:Щойно перевірив, номер у квитанції, котрий я поповнював - вказаний.
У вас остання версія застосунку?
Щойно зробили для перевірки декілька поповнень мобільного рахунку, як за вашим прикладом, так і поповнення шаблону. У квитанції є поле, де вказан номер, котрий поповнювали.

Остання.
И для оператора моя информация про то, что не видно номер в квитанции - НЕ БЫЛО НОВОСТЬЮ, он подтвердила эту "баго-фичу" и сформировала запрос на "узнавание номера"

НОМЕРА В КВИТАНЦИИ В СЕНСЕ - НЕТ. И ОПЕРАТОР ЭТО ПОДТВЕРДИЛА, И СОВСЕМ НЕ УДИВИЛАСЬ, И СОСТАВИЛА ЗАПРОС НА "УЛУЧШЕНИЕ КВИТАНЦИЙ"
Helicopter11
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:05

Sense Bank сейчас проверил - уже и в описании, и в самой квитанции - номер видно.

Я так понимаю - до фактического проведения транзакции (зачисления денег на баланс) - клиент и банк видит "ограниченную" информацию. Если что, была оператор Людмила. Пувсть она перескажет (думаю, что у вас не много Людмил) . А то я не могу писать в личку на этом сайте
Helicopter11
 
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