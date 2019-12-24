Додано: Чет 09 лют, 2023 13:14

Sense Bank написав: Helicopter11 написав: Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.

Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально! Пополнил телефон из приложения, номер вводил вручную. Денег на телефоне не видно.Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю



/Ярослав Зараз напишу вам у приватні повідомлення та усе перевірю/Ярослав

Вопрос уже решен.Но расскажу всю историю.Позвонил ещё на 3344. Оператор сказала, что "да, номер пополняемого телефона в сенсе не видно". Более того, "она тоже его не видит. И чтоб уточнить не ошибся ли я, и узнать номер - нужно сформировать запрос (обращение?), и через 5-10 минут она перезвонит и скажет". Так и произошло. Через некоторое время она перезвонила, и назвала номер. К тому времени деньги уже поступили.Пополнял так: меню платежей - оператор - вручную ввожу номер.Может если как-то иначе делать - номер и будет видно. Но оператор первой линии поддержки подтвердила мои слова про "невидимость номера к квитанции сенса", более того - она тоже его не видела, и чтоб узнать сформировала какой-то запрос.Конечно после этого зафиксировала пожелание "показывать номер в квитанции"