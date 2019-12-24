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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лют, 2023 16:50
Helicopter11 написав:
НОМЕРА В КВИТАНЦИИ В СЕНСЕ - НЕТ. И ОПЕРАТОР ЭТО ПОДТВЕРДИЛА, И СОВСЕМ НЕ УДИВИЛАСЬ, И СОСТАВИЛА ЗАПРОС НА "УЛУЧШЕНИЕ КВИТАНЦИЙ"
Это может говорить о том, что этот оператор уже ничему не удивляется
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moveton
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