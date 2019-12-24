Это может говорить о том, что этот оператор уже ничему не удивляется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лют, 2023 16:50
Додано: Чет 09 лют, 2023 22:58
Re: Sense Bank
Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:24
Був сьогодні у відділенні, прям здивувався і 5 евро і два долари є)
Тіко біда, кажуть, що пер мена в мене вже нема, цікаво чого? чому нізто не сказав, я мучаю свого)
Що треба щоб знову був, може з жінкою,один на двох
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:31
Re: Sense Bank
ukr0014959, ну після НР, якщо не виконуються умови, то його знімають.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:51
Howl
Тоб то, як стане 250 тищ, то повернуть персмена, чи можна 250 сумарно родиною?
І повертають поки є сума, чи до кінця року?
Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:08
Там є ще дивний пункт "Родина" - "Розміщуєте заощадження для членів Вашої родини в банку". Що воно таке - незрозуміло. Персмен є поки виконується умова. Разово занести 250 і отримати персмена до кінця року не вийде.
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