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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 16:50

  Helicopter11 написав:НОМЕРА В КВИТАНЦИИ В СЕНСЕ - НЕТ. И ОПЕРАТОР ЭТО ПОДТВЕРДИЛА, И СОВСЕМ НЕ УДИВИЛАСЬ, И СОСТАВИЛА ЗАПРОС НА "УЛУЧШЕНИЕ КВИТАНЦИЙ"

Это может говорить о том, что этот оператор уже ничему не удивляется :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 22:58

Re: Sense Bank

  Helicopter11 написав:Решил посмотреть квитанцию, может с номером ошибся. А в квитанции номера телефона нет! Гениально!

то ви ще призначення платежу при оплаті комуналки не бачили :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:24

Був сьогодні у відділенні, прям здивувався і 5 евро і два долари є)
Тіко біда, кажуть, що пер мена в мене вже нема, цікаво чого? чому нізто не сказав, я мучаю свого)
Що треба щоб знову був, може з жінкою,один на двох
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:31

Re: Sense Bank

ukr0014959, ну після НР, якщо не виконуються умови, то його знімають.
https://sensebank.com.ua/personalnij-servis
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:51

Howl

Тоб то, як стане 250 тищ, то повернуть персмена, чи можна 250 сумарно родиною?
І повертають поки є сума, чи до кінця року?
ukr0014959
 
Повідомлень: 183
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:08

  ukr0014959 написав:Howl
Тоб то, як стане 250 тищ, то повернуть персмена, чи можна 250 сумарно родиною?
І повертають поки є сума, чи до кінця року?

Там є ще дивний пункт "Родина" - "Розміщуєте заощадження для членів Вашої родини в банку". Що воно таке - незрозуміло. Персмен є поки виконується умова. Разово занести 250 і отримати персмена до кінця року не вийде.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:18

  ustinovse написав:
  ukr0014959 написав:Howl
Тоб то, як стане 250 тищ, то повернуть персмена, чи можна 250 сумарно родиною?
І повертають поки є сума, чи до кінця року?

Там є ще дивний пункт "Родина" - "Розміщуєте заощадження для членів Вашої родини в банку". Що воно таке - незрозуміло. Персмен є поки виконується умова. Разово занести 250 і отримати персмена до кінця року не вийде.


Може офпред розповість що то є Родина, дивно я минулий рік не тримав такі суми, а персмен вирішував мої питання))
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 15:28

ukr0014959
так не только же вклады решают наличие персмена.
может вы другие выполняли условия.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:28

  mephala написав:так не только же вклады решают наличие персмена.
может вы другие выполняли условия.

Условия персмена - это вообще тайна. Условия "персонального сервиса" есть, но "персонального сервис" и много другого включает. А чисто персмена без этого сервиса совсем не пойми, как назначают. Это даже сами персмены не знают. Вон, в условиях персонального сервиса достаточно "Зарахування. Отримуєте від 70000 гривень на місяць" Если тут имеются в виду любые зачисления на свои счета в банке, то для персонального сервиса достаточно на эту сумму каруселить с конверт-депо. Причём важно доллары на гривну обменивать не в Сене. Чтобы оно потом проходило, как новые зачисления в банк. Не исключаю, что мне персмена назначили в своё время за то, что для выполнения условий сенсационного бонуса заводил в месяц 50к. И выводил потом, конечно :lol:
moveton
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