Додано: П'ят 10 лют, 2023 16:28

mephala написав: так не только же вклады решают наличие персмена.

может вы другие выполняли условия. так не только же вклады решают наличие персмена.может вы другие выполняли условия.

Условия персмена - это вообще тайна. Условия "персонального сервиса" есть, но "персонального сервис" и много другого включает. А чисто персмена без этого сервиса совсем не пойми, как назначают. Это даже сами персмены не знают. Вон, в условиях персонального сервиса достаточно "Зарахування. Отримуєте від 70000 гривень на місяць" Если тут имеются в виду любые зачисления на свои счета в банке, то для персонального сервиса достаточно на эту сумму каруселить с конверт-депо. Причём важно доллары на гривну обменивать не в Сене. Чтобы оно потом проходило, как новые зачисления в банк. Не исключаю, что мне персмена назначили в своё время за то, что для выполнения условий сенсационного бонуса заводил в месяц 50к. И выводил потом, конечно