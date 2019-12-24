idealstorm написав:Оч.странно.
Моего персмена где-то не стало - телеф отключил, в вайбере пропал.
На горячке подтвердили, за вами никто не закреплён. Говорю ищите.
Вчера обещали, что сегодня перезвонят подхватят.
Никто так и не перезвонил.
Суббота-воскресенье в пролёте.
Мой баланс сейчас в Сенсе >550тыс.грн.
Если танцы такие продолжатся, пойду на вынос.
Мало того, что отделения ближайшие прикрыли, а там где я бываю совсем наглухо закрыли единственное на район + придумали очередь на снятие... так еще и менеджера днем с огнем.
Ребятки из Сенса, вы там ще прытомни?
Ранок добрий, хоча це ще кави не пив) Щодо вашої ситуації, то дійсно, це дуже неприємно і так не має бути, за що щиро вибачаюся. Тому я вам зараз напишу у ПП і підхоплю ваше питання.
/Ярослав