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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:18

  idealstorm написав:Оч.странно.
Моего персмена где-то не стало - телеф отключил, в вайбере пропал.
На горячке подтвердили, за вами никто не закреплён. Говорю ищите.
Вчера обещали, что сегодня перезвонят подхватят.
Никто так и не перезвонил.
Суббота-воскресенье в пролёте.
Мой баланс сейчас в Сенсе >550тыс.грн.

Если танцы такие продолжатся, пойду на вынос.

Мало того, что отделения ближайшие прикрыли, а там где я бываю совсем наглухо закрыли единственное на район + придумали очередь на снятие... так еще и менеджера днем с огнем.
Ребятки из Сенса, вы там ще прытомни?

Ранок добрий, хоча це ще кави не пив) Щодо вашої ситуації, то дійсно, це дуже неприємно і так не має бути, за що щиро вибачаюся. Тому я вам зараз напишу у ПП і підхоплю ваше питання.

/Ярослав
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:57

Sense Bank

Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.
vpchelko
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Повідомлень: 671
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02

  vpchelko написав:Sense Bank

Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.

Нас таких декілька, але було вкрай приємно читати ваші слова. Так, асоціацій дійсно було багато зайвих з тим, чим не хотілося б, але працюємо зараз над тим, щоб позбутися цього. Тримаємося разом з вами, адже ми дійсно Українці. Слава Україні !
З повагою, Микита.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11431
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
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  #<1 ... 617618619620
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