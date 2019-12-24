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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:18

  idealstorm написав:Оч.странно.
Моего персмена где-то не стало - телеф отключил, в вайбере пропал.
На горячке подтвердили, за вами никто не закреплён. Говорю ищите.
Вчера обещали, что сегодня перезвонят подхватят.
Никто так и не перезвонил.
Суббота-воскресенье в пролёте.
Мой баланс сейчас в Сенсе >550тыс.грн.

Если танцы такие продолжатся, пойду на вынос.

Мало того, что отделения ближайшие прикрыли, а там где я бываю совсем наглухо закрыли единственное на район + придумали очередь на снятие... так еще и менеджера днем с огнем.
Ребятки из Сенса, вы там ще прытомни?

Ранок добрий, хоча це ще кави не пив) Щодо вашої ситуації, то дійсно, це дуже неприємно і так не має бути, за що щиро вибачаюся. Тому я вам зараз напишу у ПП і підхоплю ваше питання.

/Ярослав
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 17:57

Sense Bank

Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02

  vpchelko написав:Sense Bank

Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.

Нас таких декілька, але було вкрай приємно читати ваші слова. Так, асоціацій дійсно було багато зайвих з тим, чим не хотілося б, але працюємо зараз над тим, щоб позбутися цього. Тримаємося разом з вами, адже ми дійсно Українці. Слава Україні !
З повагою, Микита.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 18:40

А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Стоит ли его заводить?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:44

Re: Sense Bank

  emeta написав:А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Не во всех городах или ещё от отделения зависит.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:04

  Howl написав:
  emeta написав:А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Не во всех городах или ещё от отделения зависит.

зажимает не всем
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:36

Re: Sense Bank

Попытка регистрации нового клиента через сенс приложение, просто зависает на этапе "виконуеться опрацювання документів", це займе меньше хвилини, после долгого ожидание - приложение догадывается, что-то не то, и предлагает повторить попытку, с дальнейшим зависанием...
vpchelko
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