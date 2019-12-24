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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 08:18
idealstorm написав:
Оч.странно.
Моего персмена где-то не стало - телеф отключил, в вайбере пропал.
На горячке подтвердили, за вами никто не закреплён. Говорю ищите.
Вчера обещали, что сегодня перезвонят подхватят.
Никто так и не перезвонил.
Суббота-воскресенье в пролёте.
Мой баланс сейчас в Сенсе >550тыс.грн.
Если танцы такие продолжатся, пойду на вынос.
Мало того, что отделения ближайшие прикрыли, а там где я бываю совсем наглухо закрыли единственное на район + придумали очередь на снятие... так еще и менеджера днем с огнем.
Ребятки из Сенса, вы там ще прытомни?
Ранок добрий, хоча це ще кави не пив) Щодо вашої ситуації, то дійсно, це дуже неприємно і так не має бути, за що щиро вибачаюся. Тому я вам зараз напишу у ПП і підхоплю ваше питання.
/Ярослав
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:57
Sense Bank
Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.
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vpchelko
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:02
vpchelko написав:Sense Bank
Ты как фигаро-там-фигаро-тут - ты что один на банк? И на финансе и на минфине? Твоя работа конечно важна, да банк не без грешка - но лучше избегать и менять репутацию банка - очень сложна вам - особенно что банк клеймят русским... Держитесь - вы ведь такие же Украинцы как и все мы.
Нас таких декілька, але було вкрай приємно читати ваші слова. Так, асоціацій дійсно було багато зайвих з тим, чим не хотілося б, але працюємо зараз над тим, щоб позбутися цього. Тримаємося разом з вами, адже ми дійсно Українці. Слава Україні !
З повагою, Микита.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 18:40
А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Стоит ли его заводить?
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emeta
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:44
emeta написав:
А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Не во всех городах или ещё от отделения зависит.
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Howl
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:04
Howl написав: emeta написав:
А что даёт то этот перс.менеджер, если банк всё равно на две недели выплаты по закончившимся валютным вкладам зажимает?
Не во всех городах или ещё от отделения зависит.
зажимает не всем
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cohan
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Додано: Нед 12 лют, 2023 09:36
Попытка регистрации нового клиента через сенс приложение, просто зависает на этапе "виконуеться опрацювання документів", це займе меньше хвилини, после долгого ожидание - приложение догадывается, что-то не то, и предлагает повторить попытку, с дальнейшим зависанием...
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vpchelko
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:04
vpchelko
все получилось оформить - нужно было после глюка по новой повторить оформление - 100грн капнули на карту)
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vpchelko
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Додано: Нед 12 лют, 2023 13:11
vpchelko На жаль, Sense не ідеальний, тому іноді такі нюанси в його роботі можливі. Тому звичайний перезапуск додатку та повторна спроба виконати реєстрацію зазвичай допомагає 😅
З повагою, Андрій 😉
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