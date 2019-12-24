RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:03

ВIВ Хм 🤔 Вже не має відображатись. Щойно в себе перевірив і такого немає
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11434
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:12

Re: Sense Bank

Sense Bank, банку давно потрібно було озвучити перелік сертифікованих банком смартфонів, на яких застосунок корректно працює :idea: :mrgreen:
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5181
З нами з: 08.03.18
Подякував: 515 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 15:24

  Howl написав:Sense Bank, банку давно потрібно було озвучити перелік сертифікованих банком смартфонів, на яких застосунок корректно працює :idea: :mrgreen:

Список постійно буде оновлюватися.. сподіваюся, у більшу кількість (жарт якщо-що, таких списків немає) :)

/Ярослав
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11434
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 101, 102, 103
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1026 188976
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 14:13
emeta
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2878
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (16)
12.02.2023 15:42
Sense Bank (6203)
12.02.2023 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.