|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:03
ВIВ Хм 🤔 Вже не має відображатись. Щойно в себе перевірив і такого немає
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11434
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
2
1
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5181
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 12 лют, 2023 15:24
Список постійно буде оновлюватися.. сподіваюся, у більшу кількість (жарт якщо-що, таких списків немає)
/Ярослав
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11434
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 01:53
итить, мамка воскресла
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38980
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 6231 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Пон 13 лют, 2023 02:01
IMPRINTER
нє. то папки )))
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7872
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 02:45
mephala написав:IMPRINTER
нє. то папки )))
хорошо, а папка объяснительную написал за прогулы? А то кинул напризволяще в самую скрутну годыну клинтов.
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38980
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 6231 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1029
|189288
|
|
|6
|2886
|
|