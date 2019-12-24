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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лют, 2023 13:59
Re: Sense Bank
А приложении все еще врет про 50 грн. за оформление Выгоды
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:03
ВIВ Хм 🤔 Вже не має відображатись. Щойно в себе перевірив і такого немає
Додано: Нед 12 лют, 2023 15:12
Re: Sense Bank
Sense Bank, банку давно потрібно було озвучити перелік сертифікованих банком смартфонів, на яких застосунок корректно працює
Додано: Нед 12 лют, 2023 15:24
Додано: Пон 13 лют, 2023 02:45
Додано: Пон 13 лют, 2023 05:40
если выбрал весь КЛ на хамелеоне, на расчётную дату нужно обеспечивать наличие 100 грн и 35 копеек?
или можно потом закинуть?
Додано: Пон 13 лют, 2023 08:16
Якщо на момент розрахункової дати у вас не буде вільних коштів для списання комісій, то на карті буде відображатися мінус на суму цих списань. Цей мінус обслуговується на стандартних умовах карткового рахунку, тобто будуть нараховані % згідно тарифу. Додаткові % чи штрафи на цей мінус не нараховується, на кредитну історію також не впливає. Якщо ви не допускаєте прострочених платежів та своєчасно погашаєте мінімальний платіж, то з вашою кредитною історією буде все гаразд. Тобто, у вас є чай до наступної розрахункової дати, щоб не виникло простроченого боргу )
Ваш помічник, Нікіта
Додано: Пон 13 лют, 2023 08:58
Сенс прислал сегодня удивительное уведомление, что кредитная линия по карте будет закрыта.
Учитывая, что на всех действующих на сегодня моих картах кредитная линия отсутствует по определению (с начала войны), я был очень удивлён.
К тому же, не уточнялось, по какой именно карте закроется КЛ (у меня их три).
Начинать переживать о здоровье банка?
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