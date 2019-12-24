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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 619620621622

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:15

  maniachello написав:Сенс прислал сегодня удивительное уведомление, что кредитная линия по карте будет закрыта.
Учитывая, что на всех действующих на сегодня моих картах кредитная линия отсутствует по определению (с начала войны), я был очень удивлён. :shock:
К тому же, не уточнялось, по какой именно карте закроется КЛ (у меня их три).

Начинать переживать о здоровье банка? :shock:


Можна не переживати :) Кредитний ліміт надається на рік, потім щоразу приймається рішення: продовжити його дію, чи ні. Протягом року очікується погашення боргу (якщо такий би був у вас), а якщо немає і картку автоматично не буде анульовано, то можна буде продовжити користування, як дебетовою. Якщо анульовано - картку можна закрити через Sense, або в підтримці
^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11438
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:45

1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?
Алексей77
 
Повідомлень: 1903
З нами з: 04.12.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:50

  Алексей77 написав:1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?


1. да
2. да (10 рабочих)
mephala
 
Повідомлень: 7874
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 10:52

  Алексей77 написав:1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?

Видачу валюти і не зупиняли :)
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
^ Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11438
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:36

  Sense Bank написав:Видачу валюти і не зупиняли :)
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
^ Богдан

Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.
ustinovse
 
Повідомлень: 62
З нами з: 28.10.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:41

  ustinovse написав:
  Sense Bank написав:Видачу валюти і не зупиняли :)
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
^ Богдан

Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.

А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
Amethyst
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Повідомлень: 3610
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 662 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:00

  Amethyst написав:
  ustinovse написав:Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.

А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?

Покупка валюти на депозит сюди не відноситься, обмін валюти на депо проходить за "онлайн курсом", як і повинна ;)

Здається, що немає заборони на використання карткового курсу для розрахунку ліміту від НБУ, але уточню деталі з цього питання і повернусь
^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11438
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
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  #<1 ... 619620621622
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