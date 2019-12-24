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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 09:15
maniachello написав:
Сенс прислал сегодня удивительное уведомление, что кредитная линия по карте будет закрыта.
Учитывая, что на всех действующих на сегодня моих картах кредитная линия отсутствует по определению (с начала войны), я был очень удивлён.
К тому же, не уточнялось, по какой именно карте закроется КЛ (у меня их три).
Начинать переживать о здоровье банка?
Можна не переживати
Кредитний ліміт надається на рік, потім щоразу приймається рішення: продовжити його дію, чи ні. Протягом року очікується погашення боргу (якщо такий би був у вас), а якщо немає і картку автоматично не буде анульовано, то можна буде продовжити користування, як дебетовою. Якщо анульовано - картку можна закрити через Sense, або в підтримці
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:45
1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:50
Алексей77 написав:
1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?
1. да
2. да (10 рабочих)
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Додано: Пон 13 лют, 2023 10:52
Алексей77 написав:
1. сейчас СЕНС валюту отдает?
2. надо 10 дней ждать?
Видачу валюти і не зупиняли
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
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Додано: Пон 13 лют, 2023 12:36
Sense Bank написав:
Видачу валюти і не зупиняли
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
^ Богдан
Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.
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ustinovse
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Додано: Пон 13 лют, 2023 12:41
ustinovse написав: Sense Bank написав:
Видачу валюти і не зупиняли
1. Так, можна отримати в межах ліміту НБУ (100 000грн/еквівалент в іншій валюті на добу з одного рахунку).
2. Так. Бронь готівкової валюти в касі на 10й робочий, або пізніше
^ Богдан
Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.
А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:00
Amethyst написав: ustinovse написав:
Тільки важливе уточнення - еквівалент рахується не за курсом НБУ а за картковим курсом банка.
А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
Покупка валюти на депозит сюди не відноситься, обмін валюти на депо проходить за "онлайн курсом", як і повинна
Здається, що немає заборони на використання карткового курсу для розрахунку ліміту від НБУ, але уточню деталі з цього питання і повернусь
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:01
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:03
Amethyst написав:
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
Придбати долар під соцдепо в СенсБанку можна по 37,40. Максимум виходить 2673,79. Але зняти можна по картковому курсу (зараз 37,85) - отже максимум можливий для зняття 2642$.
НБУ пофіг, банк що хоче те й робить. Можуть будь-які ліміти на будь-що ставити.
Sense Bank написав:
Здається, що немає заборони на використання карткового курсу для розрахунку ліміту від НБУ, але уточню деталі з цього питання і повернусь
^Богдан
Було б дуже добре якби одразу розказали і за яким курсом рахується ліміт для зняття Євро. Бо щось на сайті банка цього курсу не видно (а отже неможливо і порахувати ліміт на зняття).
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ustinovse
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:07
ustinovse написав: Amethyst написав:
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
Придбати долар під соцдепо в СенсБанку можна по 37,40. Максимум виходить 2673,79. Але зняти можна по картковому курсу (зараз 37,85) - отже максимум можливий для зняття 2642$.
НБУ пофіг, банк що хоче те й робить. Можуть будь-які ліміти на будь-що ставити.
Sense Bank написав:
Здається, що немає заборони на використання карткового курсу для розрахунку ліміту від НБУ, але уточню деталі з цього питання і повернусь
^Богдан
Було б дуже добре якби одразу розказали і за яким курсом рахується ліміт для зняття Євро. Бо щось на сайті банка цього курсу не видно (а отже неможливо і порахувати ліміт на зняття).
А в квіташкє на видачу Алка малює еквів (в грн) по курсу НБУ, а не свій картковий
Все ж таки треба щоби хтось дав смузістам по попі і вони зробили правильне перерахування еквів-та за НБУ і при видачи і при розміщенні!
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Amethyst
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