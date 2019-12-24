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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 13:16
Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.
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ukr0014959
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:40
ukr0014959 написав:
Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.
Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею
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Amethyst
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:43
Amethyst написав:
Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею
Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.
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ustinovse
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:45
ustinovse написав: Amethyst написав:
Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею
Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.
Для чого ці манси? Якщо БЕЗ очікування вони приносять під 30% річних чистими (37..42% банківських). А зараз ще і курс скаче!
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:48
ustinovse написав: Amethyst написав:
Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею
Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.
Тобто ви хочете сказати що в пiдсумку втрати будуть не "пiд 30уо", а на 2613*14/365*,02*,805=1,61уо менше?
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Alien
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:53
Alien написав: ustinovse написав:
Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.
Тобто ви хочете сказати що в пiдсумку втрати будуть не "пiд 30уо", а на 2613*14/365*,02*,805=1,61уо менше?
Ага, десь так. Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.
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ustinovse
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:54
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Amethyst
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:55
ustinovse написав:
змушує користувачів задуматись
та не задуматися, а плюнути!
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Додано: Пон 13 лют, 2023 13:58
ukr0014959 написав:
Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.
Аналогично. В последний раз связался с Сенсом
Пусть сидят со своей тарифной хитрожопостью сами.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:01
ustinovse написав:
Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.
Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi
або ще краще: Клiєнт не розслабляйся - я поруч. Твiй СенсБанк
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