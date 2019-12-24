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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624>

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:16

Re: Sense Bank

Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:40

  ukr0014959 написав:Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.

Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:43

  Amethyst написав:Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею

Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:45

  ustinovse написав:
  Amethyst написав:Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею

Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.

Для чого ці манси? Якщо БЕЗ очікування вони приносять під 30% річних чистими (37..42% банківських). А зараз ще і курс скаче!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:48

  ustinovse написав:
  Amethyst написав:Та злодії, аданазначна. Але такіі -- голубеньки: дають 2.5% річних на 3міс депо... ну це десь 13уе (на 2600), але при цьому никають під 30уе за 14 денної затримці з віддачею

Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.

Тобто ви хочете сказати що в пiдсумку втрати будуть не "пiд 30уо", а на 2613*14/365*,02*,805=1,61уо менше?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:53

  Alien написав:
  ustinovse написав:Під час очікування 14 днів гроші можуть лежати на "Ощадному" під 2% річних.

Тобто ви хочете сказати що в пiдсумку втрати будуть не "пiд 30уо", а на 2613*14/365*,02*,805=1,61уо менше?

Ага, десь так. Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:54

Re: Sense Bank

  Alien написав:1,61уо менше?
:mrgreen: :mrgreen:
Готовий надати Алці 2 бакси одною бамажкою, тільки щоби вона повернула мої гроші у день закінчення вкладу, як і потрібно робити згідно ДКБО будь якого нормального банку :!: :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:55

Re: Sense Bank

  ustinovse написав:змушує користувачів задуматись

та не задуматися, а плюнути!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:58

  ukr0014959 написав:Шось, Алка дуже мутна стала, думав кожен місяць тут зробити по конверт депо але напевно ні, зупинусь на одному і потім родиною на вихід. Бо чекати два тижні своїх грошей то якийсь сюр.


Аналогично. В последний раз связался с Сенсом
Пусть сидят со своей тарифной хитрожопостью сами.
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:01

Re: Sense Bank

  ustinovse написав:Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.

Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi
або ще краще: Клiєнт не розслабляйся - я поруч. Твiй СенсБанк :mrgreen:
Alien
 
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