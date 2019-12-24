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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:05

Є Сенс -- п̶р̶о̶й̶д̶и̶ пронеси мимо :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:09

  ustinovse написав:Було б дуже добре якби одразу розказали і за яким курсом рахується ліміт для зняття Євро. Бо щось на сайті банка цього курсу не видно (а отже неможливо і порахувати ліміт на зняття).


Так, було б добре, тому так і буде :D

Поки точно не відомо за рахунок чого саме, але з приводу євро обіцяюють, що буде краще :wink:

Картковий курс євро все ще існує, на сьогодні це 40,3 грн за 1 євро (це продаж). Він не відображається в додатку і на сайті, оскільки клієнти просили прибрати, щоб він не дезінформував після оновлення схеми конвертації

^Богдан
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 13 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12

  Alien написав:Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi :mrgreen:

Тримати у тонусі?) Це вже якийсь Спорт-банк, а не Сенс :roll:
^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11440
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
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  #<1 ... 621622623624
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