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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:09
Так, було б добре, тому так і буде
Поки точно не відомо за рахунок чого саме, але з приводу євро обіцяюють, що буде краще
Картковий курс євро все ще існує, на сьогодні це 40,3 грн за 1 євро (це продаж). Він не відображається в додатку і на сайті, оскільки клієнти просили прибрати, щоб він не дезінформував після оновлення схеми конвертації
^Богдан
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 13 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12
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