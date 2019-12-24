RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:05

Є Сенс -- п̶р̶о̶й̶д̶и̶ пронеси мимо :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:09

  ustinovse написав:Було б дуже добре якби одразу розказали і за яким курсом рахується ліміт для зняття Євро. Бо щось на сайті банка цього курсу не видно (а отже неможливо і порахувати ліміт на зняття).


Так, було б добре, тому так і буде :D

Поки точно не відомо за рахунок чого саме, але з приводу євро обіцяюють, що буде краще :wink:

Картковий курс євро все ще існує, на сьогодні це 40,3 грн за 1 євро (це продаж). Він не відображається в додатку і на сайті, оскільки клієнти просили прибрати, щоб він не дезінформував після оновлення схеми конвертації

^Богдан
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 13 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11442
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12

  Alien написав:Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi :mrgreen:

Тримати у тонусі?) Це вже якийсь Спорт-банк, а не Сенс :roll:
^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11442
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:54

  Amethyst написав:
  ustinovse написав:змушує користувачів задуматись

та не задуматися, а плюнути!


сижу в сенс и норм себя чувствую. главное уметь считать :shock:
mephala
 
Повідомлень: 7878
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:05

  mephala написав:
  Amethyst написав:
  ustinovse написав:змушує користувачів задуматись

та не задуматися, а плюнути!


сижу в сенс и норм себя чувствую. главное уметь считать :shock:

Та я тож. Главное понимать, шо делаешь 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:51

  Amethyst написав:А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?

Повертаюсь :)

Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань :(

Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11442
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56

  Sense Bank написав:Повертаюсь :)

Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань :(

Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут

^Богдан

І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11442
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 15:57

  Amethyst написав:Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?

НБУ думает, что банк вообще не обязан предоставлять конвертационные депозиты. А если и предоставляет, то дневной лимит может поставить по своему вкусу лишь бы был не больше, чем 100к по курсу НБУ.

  Sense Bank написав:І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку

Вот прям совсем на усмотрение банка? :shock: Банк может разрешить приём на конвертдепо, скажем, 100k$ в месяц, решив, что у него для этой операции курс считается 1:1? :wink:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2857
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:20

  Sense Bank написав:
  Sense Bank написав:Повертаюсь :)

Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань :(

Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут

^Богдан

І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку
^Богдан

При видачі інвалюти у касі у квитанції вказується еквівалент в грн по курсу НБУ. І це регламентується не 18ю Постановою :)
Чому тоді при резервуванні/замовленні цієї інвалюти використовується іншій курс?
Чому смузісти не відкорегують свій провтик для вшанування любих клієнтів?!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3619
З нами з: 05.05.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 621622623624
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maxwe11, Sense Bank і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 101, 102, 103
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1029 189584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 00:23
Пансер
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2898
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6239)
13.02.2023 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.