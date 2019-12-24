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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:05
Є Сенс -- п̶р̶о̶й̶д̶и̶ пронеси мимо
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Amethyst
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:09
ustinovse написав:
Було б дуже добре якби одразу розказали і за яким курсом рахується ліміт для зняття Євро. Бо щось на сайті банка цього курсу не видно (а отже неможливо і порахувати ліміт на зняття).
Так, було б добре, тому так і буде
Поки точно не відомо за рахунок чого саме, але з приводу євро обіцяюють, що буде краще
Картковий курс євро все ще існує, на сьогодні це 40,3 грн за 1 євро (це продаж). Він не відображається в додатку і на сайті, оскільки клієнти просили прибрати, щоб він не дезінформував після оновлення схеми конвертації
^Богдан
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Пон 13 лют, 2023 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:12
Alien написав:
Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi
Тримати у тонусі?) Це вже якийсь Спорт-банк, а не Сенс
^Богдан
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Додано: Пон 13 лют, 2023 14:54
Amethyst написав: ustinovse написав:
змушує користувачів задуматись
та не задуматися, а плюнути!
сижу в сенс и норм себя чувствую. главное уметь считать
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mephala
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:05
mephala написав: Amethyst написав: ustinovse написав:
змушує користувачів задуматись
та не задуматися, а плюнути!
сижу в сенс и норм себя чувствую. главное уметь считать
Та я тож. Главное понимать, шо делаешь
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Amethyst
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:51
Amethyst написав:
А чому?
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
Повертаюсь
Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань
Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут
^Богдан
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:56
Sense Bank написав:
Повертаюсь
Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань
Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут
^Богдан
І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку
^Богдан
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Додано: Пон 13 лют, 2023 15:57
Amethyst написав:
Розміщення на соціальном/конвертаційному у ліміті 100Кгрн теж рахується за картковим курсом?
І що думає про це НБУ?
НБУ думает, что банк вообще не обязан предоставлять конвертационные депозиты. А если и предоставляет, то дневной лимит может поставить по своему вкусу лишь бы был не больше, чем 100к по курсу НБУ.
Sense Bank написав:
І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку
Вот прям совсем на усмотрение банка?
Банк может разрешить приём на конвертдепо, скажем, 100k$ в месяц, решив, что у него для этой операции курс считается 1:1?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 16:20
Sense Bank написав: Sense Bank написав:
Повертаюсь
Зняття готівки це не лише каса банку, а і банкомати, наприклад з валютної картки в банкоматі з гривнею. Для зняття буде використовуватись картковий курс, а, відповідно і ліміт при цьому буде розраховуватись за таким самим курсом, тут більш логічно. Для каси просто не робили окремих налаштувань
Я займусь цим питанням більш детально і якщо будуть новини, то напишу тут
^Богдан
І + до цього: всі ліміти в банку номіновані в гривні. В постанові НБУ №18 всі ліміти також описані в гривні, без еквівалентів в валюті, тому питання віддано на розсуд банку
^Богдан
При видачі інвалюти у касі у квитанції вказується еквівалент в грн по курсу НБУ. І це регламентується не 18ю Постановою
Чому тоді при резервуванні/замовленні цієї інвалюти використовується іншій курс?
Чому смузісти не відкорегують свій провтик для вшанування любих клієнтів?!
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Amethyst
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