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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:51
Alien написав: ustinovse написав:
Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.
Менi здається краще так: СенсБанк
сенс банк - на баг, а фіча
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ScaryBee
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