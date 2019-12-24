сенс банк - на баг, а фіча
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:51
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:01
Гоните вы на бедного Сеню, у которого обычно (разве что с курсом евро получилось исключение) комисы видны до списания и о новых бритвах всегда предупреждают минимум за месяц. А я недавно неосторожно в кабинете налоговой нажал на кнопочку "Заплатить через liqpay". Приват меня спросил действительно ли я хочу заплатить указанную сумму налога и ... тихонечко списал ещё и 1.5% комис за удобную кнопочку. Сеня меня на такую сумму не брил даже в общей сложности за полтора года.
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:10
З любов'ю, Сен(к)с Банк
Марі♥
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:30
ну тут тяга отправить щаблон без корректировки суммы, при наличии денег на счету, тоже присутствует ), хорошо что комис нулевой, да шаблон на свой же счет, а то б только и "ОЙ" оставалось
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:52
Шаблон - всё честно. Сколько сам указал, столько и отправил. А вот, когда тебе говорят, что ща ты заплатишь N, а платишь в итоге побольше - это жабу огорчает.
Додано: Вів 14 лют, 2023 00:56
Епицентры по мсс в какую категорию у аллы попадают - во всё для дома или бывают варианты?
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