RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:51

  Alien написав:
  ustinovse написав:Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.

Менi здається краще так: СенсБанк

сенс банк - на баг, а фіча
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.06.22
Подякував: 111 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:01

  alter написав:Клiєнт, не розслабляйся - я позаду

Гоните вы на бедного Сеню, у которого обычно (разве что с курсом евро получилось исключение) комисы видны до списания и о новых бритвах всегда предупреждают минимум за месяц. А я недавно неосторожно в кабинете налоговой нажал на кнопочку "Заплатить через liqpay". Приват меня спросил действительно ли я хочу заплатить указанную сумму налога и ... тихонечко списал ещё и 1.5% комис за удобную кнопочку. Сеня меня на такую сумму не брил даже в общей сложности за полтора года.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:10

  alter написав:
Alien написав:
  ustinovse написав:Треба слоган банку якийсь. СенсБанк - банк що змушує користувачів задуматись.

Менi здається краще так: СенсБанк - банк, що завжди триматиме вас у тонусi
або ще краще: Клiєнт не розслабляйся - я поруч. Твiй СенсБанк :mrgreen:

Клiєнт, не розслабляйся - я позаду


З любов'ю, Сен(к)с Банк :mrgreen:

Марі♥
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11443
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:30

  moveton написав:
  alter написав:Клiєнт, не розслабляйся - я позаду

Гоните вы на бедного Сеню, у которого обычно (разве что с курсом евро получилось исключение) комисы видны до списания и о новых бритвах всегда предупреждают минимум за месяц. А я недавно неосторожно в кабинете налоговой нажал на кнопочку "Заплатить через liqpay". Приват меня спросил действительно ли я хочу заплатить указанную сумму налога и ... тихонечко списал ещё и 1.5% комис за удобную кнопочку. Сеня меня на такую сумму не брил даже в общей сложности за полтора года.


ну тут тяга отправить щаблон без корректировки суммы, при наличии денег на счету, тоже присутствует ), хорошо что комис нулевой, да шаблон на свой же счет, а то б только и "ОЙ" оставалось :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:52

  cohan написав:ну тут тяга отправить щаблон без корректировки суммы, при наличии денег на счету, тоже присутствует ), хорошо что комис нулевой, да шаблон на свой же счет, а то б только и "ОЙ" оставалось :mrgreen:

Шаблон - всё честно. Сколько сам указал, столько и отправил. А вот, когда тебе говорят, что ща ты заплатишь N, а платишь в итоге побольше - это жабу огорчает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 00:56

Епицентры по мсс в какую категорию у аллы попадают - во всё для дома или бывают варианты?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 04.12.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 02:27

  Кассандра написав:Епицентры по мсс в какую категорию у аллы попадают - во всё для дома или бывают варианты?


кассы вроде пока никто не жаловался что левое дали.
mephala
 
Повідомлень: 7882
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:41

Re: Sense Bank

дурной пример заразителен.
теперь таська начала все считать через одну валюту.
только алка через доллар считает а таська решила через евро.
банки экономят как могут походу...
mephala
 
Повідомлень: 7882
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:49

  moveton написав:Гоните вы на бедного Сеню, у которого обычно (разве что с курсом евро получилось исключение) комисы видны до списания и о новых бритвах всегда предупреждают минимум за месяц. А я недавно неосторожно в кабинете налоговой нажал на кнопочку "Заплатить через liqpay". Приват меня спросил действительно ли я хочу заплатить указанную сумму налога и ... тихонечко списал ещё и 1.5% комис за удобную кнопочку. Сеня меня на такую сумму не брил даже в общей сложности за полтора года.


Вот черт вас заставил платить налоги через кнопки в налоговом кабинете?
Я давно (уже несколько лет) делаю платежи в бюджет через кредитку монобанка - причем налоги можно оплатить даже кредитными средствами и без всяких комиссий!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 674
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 10:53

Re: Sense Bank

  mephala написав:дурной пример заразителен.
теперь таська начала все считать через одну валюту.

Це не те щоб приклад - це банальна економiя. Якщо банк хоче щоб МПС проводив забугорнi розрахунки через двi валюти - то вiн повинен тримати у МПС 2 страховi депозити у кожнiй з валют. А можна мати 1 страховий депозит - на суму трохи вищу нiж кожен з депозитiв коли вони в двох валютах, але сумарно менший нiж 2 депозити. Тому банки останнiм часом i обирають цей шлях - конверту усiх платежiв або через ойро, або через бакс. При цьому про те що клiєнт в такому випадку платитиме бiльше банк не цiкавить - на кону економiя кредитних ресурсiв а тому iнтересами клiєнта можна нехтувати
Alien
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 623624625626>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 101, 102, 103
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1029 189683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лют, 2023 00:23
Пансер
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6251)
14.02.2023 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.