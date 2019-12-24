Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:09
Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
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