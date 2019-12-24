Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:09
Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:51
Вы, наверное, не поняли предыдущего оратора... В шаблонах в выставленном счёте за коммуналку не даёт править - например, я не хочу платить нарисованный долг, а обнулить не могу - "Упс, что-то пошло не так"
это баг (с) ответ поддержки Сенса
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:12
mephala моєю метою було сказати що банки не обов'язково беруть з когось приклад. Банкам щоб скласти 2 та 2 приклад не потрібен, а реальна причина була саме така як написав я. Просто ви написали відверту маячню, а я не втримався та прокоментував її.
До речі форум має достатньо зручний функціонал і якщо чиїсь повідомлення вам не подобаються можна таких дописувачів відносити в бан замість того щоб привселюдно виставляти напоказ рівень своєї культури спілкування
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:12
Так получилось Обычно таки СЭПом с Мони или Сени. Можно и с них же, как за услугу заплатить, но не знаю, как у Мони, а у Сени я наступал на лимит в 5000 грн за платёж. Я поинтересовался у поддержки нафига они такую издевательскую услугу предоставляют - развели руками и пообещали подумать.
Ну а тут деньги лежали в Привате и кнопочка LiqPay перед глазами. Осторожно потыкал - о комиссиях ни слова. Собсно, как и потом. Просто списалась сумма больше, чем та, на которую я согласился. Такой себе мелкий приватовский бизнес.
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:30
мдась. манія величі так і пре в кожному слові.
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