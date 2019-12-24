Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:09
Alien
три раза тю. пример потому что алка сделала а таська посмотрела и подумала а че если алка может так делать то почему бы и самой не сделать?
цель вашей простыни порисоваться что ли? и так понятно что для экономии делают это о чем я и написал.
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:51
Вы, наверное, не поняли предыдущего оратора... В шаблонах в выставленном счёте за коммуналку не даёт править - например, я не хочу платить нарисованный долг, а обнулить не могу - "Упс, что-то пошло не так"
это баг (с) ответ поддержки Сенса
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:12
mephala моєю метою було сказати що банки не обов'язково беруть з когось приклад. Банкам щоб скласти 2 та 2 приклад не потрібен, а реальна причина була саме така як написав я. Просто ви написали відверту маячню, а я не втримався та прокоментував її.
До речі форум має достатньо зручний функціонал і якщо чиїсь повідомлення вам не подобаються можна таких дописувачів відносити в бан замість того щоб привселюдно виставляти напоказ рівень своєї культури спілкування
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:12
Так получилось Обычно таки СЭПом с Мони или Сени. Можно и с них же, как за услугу заплатить, но не знаю, как у Мони, а у Сени я наступал на лимит в 5000 грн за платёж. Я поинтересовался у поддержки нафига они такую издевательскую услугу предоставляют - развели руками и пообещали подумать.
Ну а тут деньги лежали в Привате и кнопочка LiqPay перед глазами. Осторожно потыкал - о комиссиях ни слова. Собсно, как и потом. Просто списалась сумма больше, чем та, на которую я согласился. Такой себе мелкий приватовский бизнес.
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:30
мдась. манія величі так і пре в кожному слові.
Додано: Вів 14 лют, 2023 15:42
Re: Sense Bank
Тягну додатком сенса з карти Монi невелику суму - кiлька тисяч гривень - Моня випускає, але сенс через певний час показує помилку, внаслiдок чого через кiлька секунд Моня пiсля списання показує окремо повернення суми. Пробував на 2 рiзнi картки Сенсу та 2 рiзнi картки Монi - результат однаковий. Мiж цими ж картками не часто та не в значних сумах - ранiше платежi ходили без проблем. Вiзуально проблема на сторонi Cенсу. В пiдсумку штовхнув Монею i усе пройшло нормально. Але питання лишилось - що воно було?
Додано: Вів 14 лют, 2023 15:58
по-моему они не сильно дружат, следствие Пумбовской эпопеи "проснулся, телефон выключен рядом лежал, приложение вообще не запускал - все ушло на Моно"
т.е. некий антифрод жесткий срабатывает
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:14
Re: Sense Bank
Я ж кажу - не часто але 2-3 операцiї щомiсячно на суми 500-5000 грн. в мене мiж ними завжди проходило без проблем. А тут по перше у Сенса нещодавно змiнився iнтерфейс його тягачки - теперь i данi картки та суму вводиш на однiй сторiнцi (а не в 2 прийоми як ранiше), i пiсля пiдтвердження Монею став з'являтись новий напис на кшталт "платiж буде зарахований отримувачу через кiлька секунд" (чи якось так) - такого ранiше теж не було. Ну а потiм помилка. I колись пам'ятаю - саме Моня давав вiдлупи Аллi, коли в день намагався тягнути нею 20к+ - а тут Моня погодив, показав у виписцi - а не прийняв нiбито саме Сенс
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:21
Alien Хммм, дійсно цікаво, що це було, тому будемо розбиратись вже в особистих повідомленнях
Марі♥
|