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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:10

  Sense Bank написав:Alien Хммм, дійсно цікаво, що це було, тому будемо розбиратись вже в особистих повідомленнях :)

Марі♥


блуждающий антифрод. который то накатит на алку то отпустит :mrgreen:
насколько я помню лечилось только написанием заявы в отделении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 01:20

  moveton написав:Ну а тут деньги лежали в Привате и кнопочка LiqPay перед глазами. Осторожно потыкал - о комиссиях ни слова. Собсно, как и потом. Просто списалась сумма больше, чем та, на которую я согласился. Такой себе мелкий приватовский бизнес.


Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.

По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.
Arien
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