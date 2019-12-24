блуждающий антифрод. который то накатит на алку то отпустит
насколько я помню лечилось только написанием заявы в отделении.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 лют, 2023 17:10
Додано: Сер 15 лют, 2023 01:20
Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.
По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.
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