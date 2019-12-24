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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 624625626627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 17:10

  Sense Bank написав:Alien Хммм, дійсно цікаво, що це було, тому будемо розбиратись вже в особистих повідомленнях :)

Марі♥


блуждающий антифрод. который то накатит на алку то отпустит :mrgreen:
насколько я помню лечилось только написанием заявы в отделении.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 01:20

  moveton написав:Ну а тут деньги лежали в Привате и кнопочка LiqPay перед глазами. Осторожно потыкал - о комиссиях ни слова. Собсно, как и потом. Просто списалась сумма больше, чем та, на которую я согласился. Такой себе мелкий приватовский бизнес.


Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.

По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 01:36

  Arien написав:Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.

Вот тут, как раз, именно поэтому СЭП может быть и хуже потому, что кнопка с сайта налоговой, наверное, заполнит правильно, а сам ручками - не факт. Готовить на отдельной дебетке под расчёт, теоретически, было можно, но вот как-то не ждал подвоха.

  Arien написав:По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.

Ну как недавнее. Года полтора назад дело было. С тех пор даже не пытался и только СЭПил. В лимитах 5к упоминается только для оплаты связи, а для остальных оплат услуг должно бы быть 50к, но в 50к я точно упереться не мог.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:15

  mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту.
только алка через доллар считает а таська решила через евро.

А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:28

  moveton написав:
  mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту.
только алка через доллар считает а таська решила через евро.

А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.


Шановні клієнти!

Інформуємо Вас, що з 20 лютого 2023 року АТ «ТАСКОМБАНК» переходить на нову схему конвертації операцій у гривні, що здійснені у іноземних торговців

https://tascombank.ua/news/63e642a6fa10850012a5c36e
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:31

  mephala написав:
  moveton написав:
  mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту.
только алка через доллар считает а таська решила через евро.

А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.

https://tascombank.ua/news/63e642a6fa10850012a5c36e

Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?

P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
moveton
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