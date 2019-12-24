Додано: Сер 15 лют, 2023 01:36

Arien написав: Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.

Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.

Arien написав: По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов. По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.

Вот тут, как раз, именно поэтому СЭП может быть и хуже потому, что кнопка с сайта налоговой, наверное, заполнит правильно, а сам ручками - не факт. Готовить на отдельной дебетке под расчёт, теоретически, было можно, но вот как-то не ждал подвоха.Ну как недавнее. Года полтора назад дело было. С тех пор даже не пытался и только СЭПил. В5к упоминается только для оплаты связи, а для остальных оплат услуг должно бы быть 50к, но в 50к я точно упереться не мог.