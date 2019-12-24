moveton написав:Ну а тут деньги лежали в Привате и кнопочка LiqPay перед глазами. Осторожно потыкал - о комиссиях ни слова. Собсно, как и потом. Просто списалась сумма больше, чем та, на которую я согласился. Такой себе мелкий приватовский бизнес.
Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.
По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.
Arien написав:Я в таких случаях готовлю на карте под расчет, зная, как наши любят организовывать и проводить online-платежи. И лучше, конечно, СЭПом, также и спокойнее, т.к. вы назначение платежа всегда заполните как вам надо.
Вот тут, как раз, именно поэтому СЭП может быть и хуже потому, что кнопка с сайта налоговой, наверное, заполнит правильно, а сам ручками - не факт. Готовить на отдельной дебетке под расчёт, теоретически, было можно, но вот как-то не ждал подвоха.
Arien написав:По поводу 5000 грн за платеж - это недавнее изобретение? помню, и 50к проводила без проблем и вопросов.
Ну как недавнее. Года полтора назад дело было. С тех пор даже не пытался и только СЭПил. В лимитах 5к упоминается только для оплаты связи, а для остальных оплат услуг должно бы быть 50к, но в 50к я точно упереться не мог.
mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту. только алка через доллар считает а таська решила через евро.
А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.
mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту. только алка через доллар считает а таська решила через евро.
А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що з 20 лютого 2023 року АТ «ТАСКОМБАНК» переходить на нову схему конвертації операцій у гривні, що здійснені у іноземних торговців
mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту. только алка через доллар считает а таська решила через евро.
А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.
Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?
P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
moveton написав:Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?
P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
Там по тому посиланню що надали ви є таке - Якщо валюта Операції НЕ відповідає валюті рахунку: 1. Сума операції конвертується в Євро за курсом Visa/Mastercard 2. Сума у Євро конвертується у валюту рахунку за курсом Банку.
Іншими словами для усіх валют крім ойро та бакса зміни не дуже значні - основна зміна для оплат доларових та ойрових платежів карткою Тасі в гривні - якщо раніше там для бакса була пряма конвертація USD=>UAH по курсу Тасі, то наразі стане ще через одну конвертацію USD=>EUR на рівні МПС а вже потім лише EUR=>UAH по курсу Тасі. А для платежів в ойро якраз навпаки стало простіше якщо раніше я так розумію по ним була конвертація ойро в гривню через бакс, то наразі одразу застосовуватиметься Тасін курс ойро.