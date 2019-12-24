Додано: Сер 15 лют, 2023 14:49

Sense Bank



Помер форвард, в котором комуналку можно было оплатить одной простыней.

Решил вернуться в бывшую альфу, которую до этого дорогостоящие (других же у нас не держат в банках?) спецы сломали.

Электрикой у нас занимается Ясно, но поменять ярлык видно стоит ну ооооооочень лорого, так по номеру счета уже который месяц заплатить не могу, просто не счета и все.

Зачем мне нужно сканировать куар код, если раньше квитанцию мог, по желанию, взять с главной страницы? Это вы так трафик гоняете или чем вы там еще подрабатываете? Чем было неудобно для клиента?

По гиоцу послуга недоступна.

Может вам еще зарплаты поднять, чтобы такая банальщина в 23 году заработала нормально?