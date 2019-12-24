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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 14:53
mephala
, moveton
, может вернётесь к теме Sense?
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maniachello
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:57
vano80 написав:
Решил вернуться в бывшую альфу, которую до этого дорогостоящие (других же у нас не держат в банках?) спецы сломали.
Не новость. У меня возможность заплатить за свой ЖК исчезла ещё пару месяцев назад, когда Алла отписала, что теперь некоторые платёжные шаблоны перестанут работать и нужно их пересоздать. Пересоздать не смог потому, что моей компании в списке больше нет. Ушёл в Моню, там есть. У Аллы было удобнее потому, что ещё и долг показывало (Моня почему-то ниасиливает ни раньше, ни сейчас. Только через Приват как-то видно), но раз больше низя, так низя.
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moveton
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Додано: Сер 15 лют, 2023 14:59
vano80 написав:
можно было оплатить одной простыней.
в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено
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Amethyst
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01
Amethyst написав: vano80 написав:
можно было оплатить одной простыней.
в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено
Где там искать?
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vano80
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:03
vano80 написав: Amethyst написав: vano80 написав:
можно было оплатить одной простыней.
в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено
Где там искать?
Переказ/платіж - Платежі - Знайти рах-ки за адр-ю
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Amethyst
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05
Amethyst написав:
Переказ/платіж - Платежі - Знайти рах-ки за адр-ю
Спасибо, гляну.
В компе по адресу нету.
В мобильном есть.
Ну, слов конечно соответствующих на форуме писать нельзя. Вместо 23 дюймов монитора надо колупаться пальцами в мелком экране.
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vano80
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Додано: Сер 15 лют, 2023 15:22
vano80 написав:
Ну, слов конечно соответствующих на форуме писать нельзя. Вместо 23 дюймов монитора надо колупаться пальцами в мелком экране.
Поддержка Sense ответила, что на браузерный банкинг забили, все силы кинуты на мобильное приложение
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maniachello
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