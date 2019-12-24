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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629>

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:53

mephala , moveton, может вернётесь к теме Sense? :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:57

  vano80 написав:Решил вернуться в бывшую альфу, которую до этого дорогостоящие (других же у нас не держат в банках?) спецы сломали.

Не новость. У меня возможность заплатить за свой ЖК исчезла ещё пару месяцев назад, когда Алла отписала, что теперь некоторые платёжные шаблоны перестанут работать и нужно их пересоздать. Пересоздать не смог потому, что моей компании в списке больше нет. Ушёл в Моню, там есть. У Аллы было удобнее потому, что ещё и долг показывало (Моня почему-то ниасиливает ни раньше, ни сейчас. Только через Приват как-то видно), но раз больше низя, так низя.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:59

Re: Sense Bank

  vano80 написав:можно было оплатить одной простыней.

в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:01

  Amethyst написав:
  vano80 написав:можно было оплатить одной простыней.

в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено


Где там искать?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:03

  vano80 написав:
  Amethyst написав:
  vano80 написав:можно было оплатить одной простыней.

в этом мес все, шо есть в Портмоне для Киева вернулось на одну простынку...поиск по адресу. Проверено


Где там искать?

Переказ/платіж - Платежі - Знайти рах-ки за адр-ю
Amethyst
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Повідомлень: 3625
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:05

  Amethyst написав:Переказ/платіж - Платежі - Знайти рах-ки за адр-ю


Спасибо, гляну.

В компе по адресу нету.

В мобильном есть.
Ну, слов конечно соответствующих на форуме писать нельзя. Вместо 23 дюймов монитора надо колупаться пальцами в мелком экране.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:22

  vano80 написав:Ну, слов конечно соответствующих на форуме писать нельзя. Вместо 23 дюймов монитора надо колупаться пальцами в мелком экране.

Поддержка Sense ответила, что на браузерный банкинг забили, все силы кинуты на мобильное приложение :(
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:28

maniachello
Так і є, банк обрав позицію "все під рукою", тому всі сили кинуті на покращення мобільного банкінгу
/Ваша помічниця Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:28

  maniachello написав:
  vano80 написав:Ну, слов конечно соответствующих на форуме писать нельзя. Вместо 23 дюймов монитора надо колупаться пальцами в мелком экране.

Поддержка Sense ответила, что на браузерный банкинг забили, все силы кинуты на мобильное приложение :(


Мне, дилетанту, конечно трудно судить. Но неужели синхронизация версий стоит так дорого и сложно? Ну вот в браузере квитанции отрубили, бери сканируй.
Уволился специалист, который вручную квитанции формировал? Ну такое.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:30

  Sense Bank написав:maniachello
Так і є, банк обрав позицію "все під рукою", тому всі сили кинуті на покращення мобільного банкінгу
/Ваша помічниця Анастасія

Да, Не вы одни знаете как людям лучше.
Надо же результаты работы каждый день показывать, по другому же никак эффективность по нынешним временам не заявишь.
vano80
 
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З нами з: 17.09.13
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