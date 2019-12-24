Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:18
Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:28
Re: Sense Bank
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:35
Sense Bank, навіщо у вас для квитанції два однакових пункти: "відправити на E-mail" і "Поділитися"?
Обидва викликають однакове меню телефону з пропозиціями обрати додаток, куди відправити.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:38
Когда сайт превратили в черти шо, деньги видно, были.
Жаль что нельзя давать по рукам и кошелькам тем кто такое выдумывает, лишь бы имитировать деятельность.
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